Bitteres Ende eines Sozialprojekts: Spendensammler Max Luger gibt nach Raubüberfall auf

Viele Hilfsbedürftige suchten und fanden Unterstützung bei Max Luger am Mirabellplatz. Ein brutaler Raub macht das Sozialprojekt zunichte.

Unter dem linken Auge hat sich ein Veilchen gebildet, kleine Blutergüsse ziehen sich über die Nase, auch unter dem rechten Auge gibt es eine Schramme: Der 73-jährige Max Luger trägt Spuren eines Raubüberfalles im Gesicht.

In den vergangenen neun Jahren konnten hilfsbedürftige Menschen den früheren Pastoralassistenten in einem Container am Mirabellplatz aufsuchen. Der Container ist mit Efeu überwachsen, der Eingang befindet sich an der dem Mirabellplatz abgewandten Seite. Hilfesuchende schämen sich oft ihre Notlage, Diskretion erleichtert da manches. ...