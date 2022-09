Falsche Söhne lockten Salzburger Pensionisten 6000 Euro heraus

Zwei Fälle von Vater-Sohn-Betrug meldete jetzt die Salzburger Polizei: Pensionisten erhielten dabei Nachrichten auf das Mobiltelefon, in denen der vermeintliche Junior Geld wegen einer Notlage benötige. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Fall Nummer eins ereignete sich im Tennengau: Ein 75-jähriger Mann ist am Dienstag Opfer eines Onlinebetrugs geworden. Der Mann erhielt laut Polizeibericht kurz nach 21 Uhr eine vermeintlich von seinem Sohn stammende Nachricht. Der Pensionist wurde darin unter fremder Handynummer aufgefordert, zur Begleichung einer Rechnung 2000 Euro auf ein Konto zu überweisen.

Sein Handy, so gaukelte der sich als Sohn ausgebende Täter vor, sei kaputt - daher die Nachricht von der fremden Nummer. Erst als der Mann die Überweisungsbestätigung an seinen Sohn schickte, merkte er den Betrug. Die Überweisung konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden. Der 75-Jährige zeigte den Vorfall bei der Polizei an.

Fall Nummer zwei ereignete sich im Flachgau: Ebenfalls am Dienstagabend kontaktierte ein unbekannter Täter einen 78-jährigen Mann über Handynachricht, gab sich als Sohn aus und ersuchte den Vater um eine Überweisung auf ein fremdes Konto, da er selbst Zahlungsprobleme habe. Der Mann überwies daraufhin mehr als 4000 Euro. Erst einige Stunden später erreichte er seinen wirklichen Sohn, der den betrügerischen Irrtum aufklärte.

Die Kriminellen versenden ihre Nachrichten über sogenannte Instant-Messaging-Apps. Zu diesen Diensten, die auch von älteren Semestern gerne verwendet werden, zählen WhatsApp, Telegram, Signal usw. Die Handynummern der Angeschriebenen sind oftmals in öffentlichen Online-Telefonbüchern hinterlegt. Auch Anmelde-Plattformen, bei denen Interessenten/Kunden ihre Telefonnummern angeben müssen, sind nicht immer vor Zugriffen Unbefugter geschützt.