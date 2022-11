Falscher Polizist mit FFP2-Maske lockt 84-jähriger Flachgauerin hohen Geldbetrag heraus

Ein bislang unbekannter Täter hat einer 84-jährigen Frau aus dem Flachgau knapp 20.000 Euro Bargeld herausgelockt. Es handelt sich um einen Fall von Polizeitrick.

Die Maschen sind altbekannt: Ein Angehöriger sei festgenommen worden und könne nur nach Zahlung einer Kaution freigelassen werden. Oder: Ein Einbrecher sei geschnappt worden, der eine Liste mit künftigen Tatorten dabei hatte.

Gewissenlose Kriminelle rufen mit diesen oder ähnlichen Märchen so lange Menschen an, bis ihnen Glauben geschenkt wird.

Und so landete ein Unbekannter am Montag einen Erfolg bei einer 84-jährigen Flachgauerin, die er um knapp 20.000 Euro erleichterte. Der Unbekannte hatte die Seniorin am Festnetztelefon angerufen und sich als Polizist ausgegeben.

Er gaukelte ihr vor, in der Nachbarschaft würden sich die Einbrüche häufen - um gleichsam ihr Geld vor Diebstahl zu "schützen", vereinbarte er mit der 84-Jährigen eine Geldabholung für den 30. November.

Und wie vereinbart kam der Mann am Mittwoch zur Wohnadresse der Flachgauerin; sie übergab dem vermeintlichen Polizisten das Bargeld - zur Aufbewahrung, wie sie glaubte. Bei der Geldübergabe trug der Täter eine Mütze und FFP-2 Maske, deshalb konnte das Opfer keine Beschreibung abgeben. Der Mann zeigte eine Visitenkarte mit Polizei vor.

Tipps der Kriminalprävention:

In den vergangenen Tagen kam es wieder vermehrt zu Anrufen im ganzen Bundesgebiet speziell im Flachgau; die Tipps der Kriminalprävention: