Ein 42-jähriger Mann ist am Montag in den frühen Morgenstunden in der Flachgauer Gemeinde Henndorf am Wallersee nach einem Messerstich gestorben.

BILD: SN/APA/FRANZ NEUMAYR Ein Polizeiauto vor dem Tatort in Henndorf.

Laut Polizei ereignete sich das Tötungsdelikt gegen sechs Uhr früh. Der Tatverdächtige (er soll der Polizei bekannt sein) sei auf der Flucht, es sei eine Großfahndung eingeleitet sowie der Tatort großräumig abgesperrt worden, hieß es seitens der Exekutive. Weitere Informationen folgen.