"Ich will nicht mehr" - Spendensammler Max Luger gibt nach brutalem Raubüberfall auf

Nach zwei Überfällen innerhalb kurzer Zeit auf den Spendencontainer beim Mirabellplatz in Salzburg hat Betreiber Max Luger genug. Ein Unbekannter hatte ihn niedergeschlagen. Luger gab nun das Ende seines Sozialprojektes bekannt.

Seit neun Jahren gibt der ehemalige Pastoralassistent Max Luger in einem Container auf dem Mirabellplatz unter dem Motto "Fair Share" (gerecht verteilen) kleine Geldbeträge an bedürftige Personen aus, die er zuvor in Form von Spenden bekommen hat. Denn der Bedarf sei sehr groß, sagte Luger Anfang November. "Ich habe zurzeit 20 bis 30 Prozent mehr Anfragen als üblich. Viele Menschen hätten nach Abzug der Fixkosten nur mehr 400 Euro zum Leben. "Das kann sich einfach nicht ausgehen."

Doch der kleine Container ist in der Vergangenheit mehrfach Schauplatz von Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen geworden.

Doch nun eskalierte die Lage.

Am 1. Dezember war bei Luger ein junger Mann vorstellig geworden, den Luger mit der Begründung, dass dieser sich einen Job suchen bzw. beim Arbeitsmarktservice vorstellig werden könne, wegschicken wollte. Der etwa 25-Jährige ließ sich nicht abwimmeln, Luger rief die Polizei. Während des Telefonates griff der Mann in die Schublade und flüchtete mit etwa 200 Euro Spendengeld.

Faustschläge gegen Spendensammler

Am Donnerstag gegen 10 Uhr kam es zu einem weiteren Überfall. Diesmal gibt es einen Polizeibericht, darin heißt es: "Ohne zu zögern, attackierte der Unbekannte den 73-jährigen Spendensammler mit Faustschlägen und raubte die Geldtasche samt Bargeld im vierstelligen Eurobereich. Anschließend flüchtete der Mann mit der Beute in unbekannte Richtung. Eine Fahndung blieb bis dato ohne Erfolg."

Luger musste im Universitätsklinikum behandelt werden. Der Täter soll derselbe Mann gewesen sein, der schon vor zwei Wochen Geld in dem Container stahl.

Das Ende des Sozialprojektes

Luger sagte nun im ORF Salzburg: ""Ich werde den Container nie mehr betreten, weil was er mit mir gemacht hat. Ich will nicht mehr."