Cybercrime - das (fast) perfekte Verbrechen

Viele Anzeigen, noch mehr Geschädigte: Auch in Salzburg finden Kriminelle über das Internet ihre Opfer. Die Täter kommen oft ungeschoren davon.

120.730,16 Euro sind eine stolze Summe. Zwischen April und Mai dieses Jahres ist diese Summe auf ein Konto nach Estland geflossen. Das Geld gehörte einer 57-jährigen Frau aus dem Lungau. Gedacht waren die Überweisungen als Investitionen in die Kryptowährung BitCoin samt entsprechenden Gewinnen. Der angebliche Finanzdienstleister hatte die Lungauerin via Social Media geködert. Es gab sogar Kontakt über E-Mail und Telefon. Den versprochenen Gewinn gab es nie. Die 57-Jährige zeigte den Betrug nun bei der Polizei an. Von ihrem Geld ...