Kriminalität in Salzburg: Die Zahl tatverdächtiger Afghanen sank im Jahr 2020 stark

Minus 40 Prozent gegenüber 2019: Die Gründe dafür liegen vor allem in der Coronakrise.

Sieht man vom starken Anstieg bei Cyberkriminalität und dem deutlichen Plus bei häuslicher Gewalt ab, so ist die Gesamtkriminalität in Österreich und damit auch im Land Salzburg im Coronajahr 2020 signifikant zurückgegangen. Wies die Kriminalitätsstatistik für 2019 für Salzburg noch 33.007 Anzeigen wegen Straftaten aus, so waren es 2020 mit 28.085 fast 5000 weniger. Parallel dazu sank auch die Zahl der Tatverdächtigen in Salzburg von 21.422 im Jahr 2019 auf 18.775 im Vorjahr. Die Zahl fremder Tatverdächtiger (Nichtösterreicher) betrug im ...