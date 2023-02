Jennerstier: Helferin bestohlen - teure Tourenski samt Bindung weg

Beute im Wert von mehreren hundert Euro hat ein noch unbekannter Täter vor wenigen Tagen beim "Jennerstier" gemacht. Das meldete die Polizei Berchtesgaden am Freitag.

Am vergangenen Samstagnachmittag wurden am Großparkplatz Königssee abgestellte Tourenski gestohlen. Es handelt sich dabei um Ski der Marke Trab, vom Typ "Gavia" mit einer Länge von 150 Zentimeter. Am Ski befand sich eine Bindung der Marke Trofeo.

Neuwertige Bindungen dieses Typs kosten von 250 Euro an aufwärts. Neue "Gavia"-Skier sind für rund 400 Euro zu haben.

Die Geschädigte war übrigens Helferin am Tourenskiwettkampftag "Jennerstier". Die Polizei in Berchtesgaden bittet unter 0049 8652 9467 0 um Hinweise.