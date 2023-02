Nach Mord in Serbien: Verdächtiger von Cobra in Salzburger Hotel festgenommen

Einen Fahndungserfolg hat die Salzburger Polizei am Donnerstag gemeldet. Sie nahm am Mittwochabend einen wegen Mordes gesuchten Serben fest. Das Verbrechen soll von einer Überwachungskamera aufgenommen worden sein.

Ein 43-jähriger Serbe, gegen den ein internationaler Haftbefehl wegen eines Tötungsdeliktes in Serbien bestand, war mit einem Pkw von Deutschland in Richtung Österreich unterwegs.

Aufgrund eines Mitfahndungsersuchens der deutschen Polizei und nach Kontaktaufnahme mit dem österreichischen Verbindungsbeamten in Serbien beteiligten sich zahlreiche Salzburger Polizeikräfte an der Fahndung.

In der Elisabeth-Vorstadt wurde das betreffende Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Beherbergungsbetriebes gesichtet. Die Ermittlungen ergaben, dass die Zielperson eingecheckt hatte.

Nachdem sicher war, dass sich der Gesuchte tatsächlich im Zimmer befand, wurde die Tür vom Einsatzkommando Cobra zwangsweise geöffnet. Der Serbe wurde widerstandslos festgenommen und über Verfügung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Salzburg überstellt.

Mord vor laufender Kamera

Nach dem 43-Jährigen war in Zusammenhang nach dem Mord an einem 47-jährigen Wechselstubeninhaber am 25. Jänner in Novi Sad im Norden Serbiens gefahndet worden. Wie lokale Medien berichteten, soll der Bluttat ein Streit zwischen dem Unternehmer und einem Mann vorausgegangen sein. Das Verbrechen selbst sei von der Überwachungskamera einer benachbarten Werkstätte gefilmt worden sein. Das Opfer sei mit zahlreichen Messerstichen getötet worden sein.