Saalfelden: 20-Jähriger brach nachts in Apotheke ein, Glasscherben in Schuhen

Weil er mehrfach ohne Rezept suchtgifthältige Medikamente nicht bekam, brach ein 20-jähriger Saalfeldener in der Nacht auf Mittwoch in eine Apotheke ein.

In der Nacht auf Mittwoch versuchte ein 20-jähriger Einheimischer bei einer Nachtapotheke in Saalfelden mehrfach suchtgifthältige Medikamente zu erwerben. Da er jedoch kein Rezept dafür vorweisen konnte, wurde er jeweils von der Apothekerin abgewiesen.

Einige Stunden später bemerkte ein Fußgänger, dass die Scheibe der Apotheke eingeschlagen war. Im Zuge der Ersterhebungen erhärteten sich der Verdacht gegen den 20-jährigen Einheimischen, der in seiner Wohnung mit dem Tatverdacht konfrontiert wurde. Der 20-Jährige hatte sich offensichtlich durch den Einbruch an beiden Händen verletzt. In seinen Schuhen fanden die Beamten Glasscherben vom Einbruch.

Bei der anschließenden Einvernehme zeigte sich der 20-Jährige schließlich geständig die Scheibe der Apotheke eingeschlagen und Codein, sowie Bargeld entwendet zu haben. Zusätzlich konnten die Beamten beim Beschuldigten das Diebesgut und eine Gaspistole auffinden und sicherstellen. Der 20-Jährige wird wegen Einbruchsdiebstahl zur Anzeige gebracht.