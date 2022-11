Saalfeldener Polizei deckt Großbetrug über FinanzOnline auf - Hunderte Geschädigte

Eine Anzeige bei der Polizeiinspektion Saalfelden hat überregionale Ermittlungen ins Rollen gebracht. Ein 45-jährigen Burgenländer soll ungarische Gastarbeiter mit gefälschten Handysignaturen um hunderttausende Euro geprellt haben. Der Zertifizierungsanbieter A-Trust hat seine Sicherheitsmaßnahmen verschärft.

Im Jänner dieses Jahres hatte ein 24-jähriger ungarischer Saisonarbeiter bei der PI Saalfelden Anzeige erstattet, weil er sich als Opfer eines Betrügers wähnte. Die Anzeige sollte sich als begründet erweisen. Und der 24-Jährige war bei Weitem nicht das einzige Opfer ...

Die Pinzgauer Polizisten hatten sich hinter die Ermittlungen geklemmt und kamen dabei auf die Spur eines 45-jährigen Burgenländers. Dieser hatte sich über das Portal FinanzOnline im Namen des Saisonarbeiters dessen Arbeitnehmerveranlagung auf sein eigenes Konto überweisen lassen, obwohl er den 24-Jährigen nicht kannte. Der Beschuldigte hatte sich in seiner Funktion als Versicherungsvertreter als Registration Officer ausbilden lassen und konnte so Handysignaturen erstellen, mit denen er sich Zugang zu den Online-Arbeitnehmerveranlagungen verschaffte.

Er suchte gezielt nach Ungarn

Seine Opfer suchte er sich auf einer Social-Media-Plattform. Da er die ungarische Sprache beherrschte, handelte es sich bei den meisten Geschädigten um ungarische Staatsangehörige, die in Österreich gearbeitet hatten und sich nun wieder im Ausland aufhielten. Offenbar genügten dem Burgenländer die Vornamen und Nachnamen der Geschädigten sowie deren Geburtsdaten, die auf Social-Media-Plattformen wie Facebook im Profil der User gerne den Status "öffentlich" haben. Man will sich ja zum Geburtstag gratulieren lassen ...

Dieser Umstand brockte einigen Ungarn eine schöne Bescherung ein. Denn der Registration Officer sackte den Jahresausgleich der Geschädigten selber ein und ließ sich diesen anfangs auf sein Konto auszahlen.

Später bezahlte er mehreren Personen 500 Euro, damit sie ihm offiziellen Zugang zu ihren Konten ermöglichten und ihm diese zur Verfügung stellten. So konnte er die Überweisungen auf mehrere Konten aufteilen - es sollte ja nicht auffallen, dass verschiedene Arbeitnehmerveranlagungen auf ein und dasselbe Konto ergingen.

Durch dieses Vorgehen wurden im Zeitraum zwischen März 2020 und April 2022 insgesamt 224 Personen durch den Burgenländer geschädigt und es entstand ein Gesamtschaden von rund 280.000 Euro.

Freunden täuschte er Notlagen vor

Mit einer weiteren Betrugsmasche hatte der Burgenländer 16 Personen im Zeitraum zwischen 2005 und 2022 um Geld betrogen. Bei diesen Opfern handelte es sich anfangs um Freunde, denen er von verschiedenen finanziellen Notlagen erzählte und die Rückzahlung der Schulden fälschlicherweise versprach. Nachdem er diesen Geldfluss ausgeschöpft hatte, suchte er Opfer aus, denen er gewinnbringende Investitionen in Kryptowährungen versprach. Er brachte manche sogar dazu, selbst Kredite aufzunehmen. Durch diese Betrugsmaschen entstand den Opfern ein Schaden von insgesamt mindestens 220.000 Euro.

Geldwäscheverdacht gegen Personen, die Konten zur Verfügung stellten

Das betrügerisch erlangte Geld investierte der Burgenländer selbst in Kryptowährungen und verlor dadurch sowie durch Glücksspiel einen Großteil der Summe.

Als Motiv gab der Beschuldigte seine Spielsucht an. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf freiem Fuß angezeigt. Die Personen, die ihm Zugang zu den Konten gewährten, werden wegen Geldwäsche angezeigt.

A-Trust: "Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen"

Der österreichische Zertifizierungsanbieter A-Trust hat in diesem nun aufgedeckten Fall mit der Polizei kooperiert. In einer Stellungnahme an die SN teilte das Unternehmen mit: "Wir freuen uns, dass wir der Polizei bei den Ermittlungen helfen konnten, und können Ihnen versichern, dass es keine technische Sicherheitslücke der Handysignatur war, die der mutmaßliche Betrüger hätte ausnützen können.

Vielmehr handelt es sich um eine Einzelperson mit mutmaßlich kriminellen Absichten, die ihre Funktion als Registration Officer (RO) ausgenutzt hat, um Datenverarbeitungsmissbrauch zu begehen.

RO können nur Personen werden, die bei einer mit A-Trust GmbH vertraglich assoziierten Registrierungsstelle (in diesem Fall einer Versicherung) beschäftigt sind und ein unauffälliges Leumundszeugnis vorweisen können. Hundertprozentiger Schutz vor menschlicher krimineller Energie kann leider nie garantiert werden, es wurden jedoch in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen in den Registrierungsprozess implementiert. In Zukunft wird das Risiko weiter minimiert, da es mit der Einführung von ID Austria im Jahr 2023 keine privaten Registrierungsstellen mehr geben wird. Die Registrierung von ID Austrias wird ausschließlich durch bestimmte österreichische Behörden erfolgen."