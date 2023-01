Salzburg: Bewohner zapfte Strom im Wert von 5000 Euro ab - Anzeige

Ein 56-jähriger Deutscher ist nun bei der Salzburger Polizei angezeigt worden, und zwar wegen "Entziehung von Energie". Der Mann hatte elektrischen Strom abgezapft.

Die Anzeige bei der Polizei ging am Donnerstag ein. Bereits im Vorjahr sei wegen einer ähnlichen Tat gegen den Deutschen ermittelt worden, hieß es im Polizeibericht. Die Stromgesellschaft hatte als Konsequenz bereits den Stromzähler entfernt und die Zulieferung von Energie unterbunden, da die anfallenden Kosten nicht mehr beglichen wurden.

Der Deutsche, der in einem Mehrparteienhaus in der Stadt Salzburg wohnt, hatte durch eine Eigenkonstruktion am Stromkasten Energie konsumiert und auch dieses Mal nicht bezahlt. Durch die Tat entstand dem Unternehmen ein Schaden von mehr als 5000 Euro. Der Deutsche wird auf freiem Fuß angezeigt.