Salzburger Fan von falscher Popsängerin um 40.000 Euro geprellt

Seine Begeisterung für eine österreichische Popsängerin ist einem 48-jährigen Salzburger teuer zu stehen gekommen. Unbekannte hatten den Mann mit der vorgetäuschten Identität der Künstlerin um Geld geprellt. Es dürfte dabei auch um Geldwäsche gehen.

Der heute 48-Jährige Mann aus der Stadt Salzburg wurde im Mai 2021 über eine Social-Media Plattform angeschrieben - und zwar angeblich von einer österreichischen Popsängerin. Da der 48-Jährige ein großer Fan dieser Künstlerin war, fingen die beiden an miteinander zu schreiben an und tauschten dabei auch private Dinge aus.

Und dann schnappte die Liebesfalle zu...

Denn nach einiger Zeit gestand die angebliche Sängerin dem Salzburger, dass sie sich von ihrem Lebensgefährten trennen möchte, um eine Beziehung mit eben ihrem Fan anfangen zu können. Diesem "Liebesgeständnis" gingen Geldforderungen einher, da die Sängerin angeblich nur ein gemeinsames Konto mit ihrem Freund hätte und nicht wollte, dass dieser von etwaigen Abbuchungen etwas mitbekomme.

Er überwies 50.000 Euro

Sie habe eine Firma beauftragt, die Pakete mit sehr viel Geld, Goldbarren und Unterlagen ausliefert. Dafür seien Gebühren erforderlich. Der Geschädigte überwies die geforderten Beträge, da ihm der Kontakt zusicherte, das Geld zurückzuzahlen. In einem Zeitraum von etwa einem Jahr überwies das Opfer insgesamt rund 50.000 Euro an die vermeintliche Sängerin. Auf drängen seiner Familie zeigte der Salzburger Ende Mai 2022 den Betrug schließlich an, seine Bank konnte gut 10.000 Euro zurückholen.

Durch intensive Ermittlungen der Polizei konnte nun ein 45-jähriger Kärntner als Geldwäscher ausgeforscht werden. Durch seine Angaben bei der Vernehmung konnten drei Empfänger des Geldes ermittelt werden. Es handelt sich bei diesen um drei Männer (ein 21-Jähriger sowie zwei 32-Jährige), die sich in Nigeria aufhalten und nigerianische Staatsbürger sind.

Aufgrund ihrer professionellen Vorgehensweise und weiterer nicht nachvollziehbarer Transaktionen, kann bei dieser Personengruppe von einer größeren kriminellen Vereinigung ausgegangen werden.