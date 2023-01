Tochterbetrug an Seniorin: Salzburger Polizei forscht Verdächtigen aus

Einen Ermittlungserfolg in Zusammenhang mit einem sogenannten Tochterbetrug kann nun die Salzburger Polizei verbuchen.

Am 2. Jänner war eine 64-jährige Pinzgauerin von einem vorerst Unbekannten zunächst via SMS und später über Whatsapp kontaktiert worden. Der Täter strapazierte eine eigentlich sattsam bekannte Betrugsmasche: Die vermeintliche Tochter gab an, wegen eines defekten Handys nun ein neues mit einer neuen Nummer zu haben.

Unpassenderweise könne mit dem neuen Gerät aber eine ausstehende Rechnung per Online-Banking nicht getätigt werden. Die 64-jährige Pinzgauerin ließ sich erweichen und überwies 1500 Euro auf ein deutsches Konto.

Am nächsten Tag konnte die Mutter ihre Tochter telefonisch erreichen, wodurch der Betrug bekannt und bei der Polizei angezeigt wurde. Nach Ermittlungen in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd konnte nun ein 21-Jähriger aus Nürnberg ausgeforscht werden. Der Mann wird an die Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.