"Kriminaltouristin" stahl in mehreren Pongauer Restaurants Kellnerbrieftaschen: Haft

23-jährige, mehrmals vorbestrafte Rumänin war am Montag im Prozess im Salzburger Landesgericht voll geständig.

Weil sie im Frühjahr binnen vier Tagen in drei Restaurants bzw. Gasthöfen Kellner(innen)brieftaschen gestohlen hatte, erhielt am Montag am Landesgericht eine 23-jährige, bereits in mehreren Ländern verurteilte Rumänin 15 Monate teilbedingte Haft, fünf davon unbedingt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Die Angeklagte, Mutter dreier kleiner Kinder und derzeit erneut schwanger, bekannte sich vor Richter Philipp Grosser vollumfänglich schuldig. Bei den Diebstählen - Komplizen der jungen Frau hatten in einem Fluchtauto gewartet - erbeutete sie mehrere Tausend Euro. Laut Andreas Mauhart, Verteidiger der 23-Jährigen, gehöre seine Mandantin "dem fahrenden Volk an. Sie hat keine Ausbildung und macht das, was ihr die Gruppe vorgibt. Sie hat bald vier Kinder zu versorgen. Ich ersuche um ein mildes Urteil".

Der Richter wertete das volle Geständnis zugunsten der Angeklagten, konstatierte demgegenüber jedoch auch: "Laut Oberlandesgericht Linz sind sogenannte Kriminaltouristen, die von Land zu Land ziehen, um zu stehlen, streng zu bestrafen."