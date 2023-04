Krimml: 22-jähriger Skitourengeher bei Lawinenabgang verletzt

Mit dem Notarzthubschrauber ist am Dienstagnachmittag ein junger Tourengeher nach einem Lawinenabgang in Krimml in das Krankenhaus Zell am See gebracht worden.

BILD: SN/ARCHIV/KURT LUGER Skitour zum Hohen Gabler (Symbolbild)

Der Mann war Teil einer sechsköpfigen Tourengehergruppe, der Unfall ereignete sich im Bereich des Gablers (3096 m Seehöhe, ca. 50 Grad Steilheit). Die Gruppe befand sich bereits beim Abstieg, als sich,nach der Querung unterhalb des Gablers in Richtung Richterhütte ein Schneebrett mit rund 80 Zentimeter Anrisshöhe löste. Der 22-jährige Pinzgauer wurde mitgerissen, jedoch nicht verschüttet. Der Verletzte wurde per Rettungshubschrauber geborgen und in das Krankenhaus Zell am See verbracht. Die restlichen Skitourengeher konnten selbstständig abfahren.