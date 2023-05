Krimml: Arbeiter zwischen Traktor und Seilwinde eingeklemmt und getötet

Am Mittwochvormittag kam in einem Gewerbebetrieb in Krimml ein 49-Jähriger ums Leben. Das meldet die Polizei in einer Aussendung.

Der im Pinzgau wohnhafte Holländer sei allein damit beschäftigt gewesen, die Oberwinde einer Holzseilwinde zu demontieren. Bei dieser Tätigkeit passierte laut Bericht das Unglück, der Mann wurde demnach zwischen der Winde und dem Traktor eingeklemmt und erdrückt. Die Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos.

Die Polizei kann nach derzeitigem Ermittlungsstand Fremdverschulden ausschließen. Über den tödlichen Arbeitsunfall verständigt wurden die Staatsanwaltschaft Salzburg und das Arbeitsinspektorat.