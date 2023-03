Krimml: Lawine riss neun Schneeschuhwanderer mit - zwei Verletzte

Glück im Unglück dürfte eine insgesamt neunköpfige Gruppe von Schneeschuhwanderern Donnerstagmittag in Krimml gehabt haben. Die Deutschen waren in eine Lawine geraten, zwei von ihnen erlitten Verletzungen.

Am Donnerstag unternahm eine deutsche Wandergruppe mit neun Personen eine Schneeschuhwanderung zur Richterhütte im Reinbachtal in Krimml. In einem steilen Nordwesthang zogen die Deutschen die Schneeschuhe aus, um zu Fuß vertikal weiterzustapfen.

Auf einer Seehöhe von zirka 2300 Metern, unterhalb der Richterhütte, löste sich im Zuge dessen gegen 11.30 Uhr ein Schneebrett und riss alle Beteiligten mit. Laut erster Analyse des Salzburger Lawinenwarndienstes galt die Warnstufe 2/mäßig.

Das Schneebrett hatte eine Länge von zirka 150 Metern und eine Breite von 60 Metern mit Anrisshöhen zwischen 30 und 70 Zentimetern.

Alle Beteiligten wurden im Auslaufbereich der Lawine teilverschüttet, konnten sich aber selbstständig befreien. Vorbeikommende Skitourengeher setzten einen Notruf ab.

Eine 62-jährige Frau erlitt eine Knöchelverletzung und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Schwaz geflogen. Ein weiterer, 45-jähriger Wintersportler erlitt eine Hüftverletzung und wurde nach der Erstversorgung ebenfalls per Hubschrauber in das Krankenhaus Zell am See transportiert.