Krimmler Ache wird mit einer Sperre gebändigt

Das Bauwerk schützt rund 80 Gebäude, Straßen und die Bahn. Besucher der Krimmler Wasserfälle bekommen von den Arbeiten nichts mit.

Der Krimmler Landwirt Othmar Holleis schaut zufrieden auf die Baustelle in der Krimmler Ache hinunter. "In Saalbach hat man gesehen, dass es von einer Minute auf die andere geht", sagt er. "Es ist gewaltig, dass bei uns jetzt ein Schutz gebaut wird." Holleis ist Obmann der Wildbachgenossenschaft Krimmler Ache. In ihr sind die von der Ache gefährdeten Anrainer organisiert, die von der Verbauung profitieren. Sie müssen mitzahlen, und zwar bis zu 500 Euro im Jahr.