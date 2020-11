Krise beschert dem Salzburger Faschingsprinzenpaar eine doppelte Amtszeit

Sie sind seit 16 Jahren verheiratet und stehen vom 11. November bis zum Faschingsdienstag an der Spitze der närrischen Gesellschaft in Salzburg: Nicki und Gerwin Doppler sind das diesjährige Faschingsprinzenpaar. Das nicht ganz ernste Amt begleitet die beiden schon, seit sie ein Paar sind. "Vor 16 Jahren war ich schon einmal Faschingsprinz in Berchtesgaden, meine ursprünglich aus Dresden stammende Frau hat also schon damals einen Prinzen geheiratet", scherzt Gerwin Doppler.

Das Paar lebt in St. Pantaleon, kurz hinter ...