Krispl-Gaißau will sich als Ganzjahreserlebnis präsentieren

Das dreiteilige Projekt "Dorferleben" soll spätestens im kommenden Herbst eröffnet werden.

Ab Herbst 2022 will sich Krispl-Gaißau auch in den schneelosen Jahreszeiten als familienfreundlicher Naherholungsort präsentieren. Bereits seit zwei Jahren laufen die Vorbereitung für das "Dorferleben"-Projekt, das nun aufgeteilt in drei kleinere Projekte mit unterschiedlichen Standorten und unterschiedlichen Schwerpunkten in der Gemeinde umgesetzt wird.

"Jetzt geht es in die Vollen", freut sich Sandra Weissenbacher, Geschäftsführerin des Tourismusverbands (TVB) Krispl-Gaissau. "Der Troatkasten am Stampfbichlsteig steht bereits, und beim Projekt Wald(er)leben haben wir im vergangenen Herbst mit dem Wegebau begonnen. Im ...