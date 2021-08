Krispl geht "neue Wege"

Bis 2023 werden um drei Millionen Euro zwei Straßen neu gebaut und damit mehr als 50 Objekte sowie Agrar- udn Almgenossenschaften besser erreichbar.

In Gaißau laufen gerade zwei wichtige Straßenausbauten am Spielberg und im Ortsteil Unterschirl. Damit werden 21 Bauernhöfe, 30 Wohnhäuser, zwei Almgenossenschaften, eine Agrargemeinschaft und Waldflächen besser erreichbar. Die Gemeindestraße in Spielberg wird auf knapp 3,5 Kilometern komplett neu gebaut und drei Gräben überquert, in Unterschirl werden 1,6 Kilometer erneuert und erweitert. Zusätzlich entstehen rund 1,2 Kilometer Zufahrten zu einzelnen Gehöften.

"Die jetzigen Wege waren eng und nicht für schwere Fahrzeuge ausgelegt. Durch Gemeinschaftsfinanzierung wird die Situation jetzt deutlich ...