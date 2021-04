Krispl: Mann nach Wohnhausbrand schwer verletzt

Ein Nachbar rettete den Hausbesitzer aus dem brennenden Haus.

In Krispl im Tennengau kam es am Samstagnachmittag zu einem Brand in einem alten Bauernhaus. Laut Informationen des Roten Kreuzes wurde der Hausbesitzer dabei schwer verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber C6 ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Ein Nachbar, der den Mann aus dem brennenden Haus gerettet hat, erlitt dabei selbst leichte Verletzungen und sehr wahrscheinlich eine Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr konnte den Brand um kurz nach 15 Uhr vollständig löschen. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.