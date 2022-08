Krispl: Pkw-Lenker stürzte 25 Meter in Bach hinunter

Die Einsatzkräfte wurden Mittwochnachmittag an die Krispler Landesstraße gerufen.

Ein schwerer Verkehrsunfall beschäftigte Rotes Kreuz, Polizei, Feuerwehr, Bergrettung und Wasserrettung am Mittwochnachmittag. Ein Pkw-Lenker kam auf der Krispler Landesstraße mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und stürzte rund 25 Meter in den Mörtlbach. Das Fahrzeug kam laut Wasserrettung an einer engen Gewässerstelle im hüfttiefen Wasser zum Stillstand. Der Lenker wurde zwar verletzt, konnte sich aber selbst befreien. Für die Wasserrettung wurde der Alarmkreis Tennengau alarmiert - das sind die Ortsstellen Hallein, Salzburg-Stadt und Bischofshofen. Nach dem Eintreffen der Wasserrettung wurde der Lenker bereits vom Roten Kreuz versorgt. Die Feuerwehr Krispl alarmierte das schwere Rüstfahrzeug mit Kran der Feuerwehr Hallein, um die Bergung durchzuführen.