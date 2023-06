Kritik an Verordnungen, die den Abschuss von Wölfen erlauben

Ein Jäger fotografierte diesen Wolf Mitte Juni in Mühlbach.

Der Naturschutzbund kritisiert in seinen Stellungnahmen zu den beiden Verordnungen des Landes, die die Jagd auf "Problemwölfe" erlauben, diese als nicht rechtskonform. Sie missachteten die Aarhus-Konvention, die die Beteiligungsrechte regelt, sowie die für den Artenschutz maßgebliche FFH-Richtlinie. Außerdem sei die Verordnung nicht zielführend. "Die Verordnungen scheinen darauf abzuzielen, wolffreie Almweidezonen zu schaffen. Aufgrund der hohen Mobilität der Tierart Wolf und der sich in Ausbreitung befindlichen Wolfspopulationen rund um Österreich sind wolfsfreie Gebiete in der Praxis nicht umsetzbar und werden daher der Almwirtschaft nicht helfen." Nur Herdenschutzmaßnahmen seien langfristig wirksam. Ähnliche Argumente bringt auch die Stellungnahme der AG Wildtiere, einem Zusammenschluss von Wissenschaftlern.

Die Begutachtungsfrist der Verordnungen endet am Mittwoch um 24 Uhr. Die Stellungnahmen haben keine Auswirkungen. Ein Einspruch ist nicht möglich.