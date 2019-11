Kronreif übernimmt das Kommando im Tennengau

Der ehemalige Abtenauer Ortsfeuerwehrchef Markus Kronreif folgt ab 1. Jänner Günter Trinker als Bezirksfeuerwehrkommandant im Tennengau nach.

Es war ein knappes Wahlergebnis: Mit 9:8 Stimmen setzte sich Markus Kronreif am vergangenen Freitag gegenüber dem Oberalmer Ortsfeuerwehrkommandanten Christoph Pongratz durch. Mit 1. Jänner übernimmt der Abtenauer den Posten als Bezirksfeuerwehrkommandant (BFK) von Günter Trinker aus Adnet, der im Juni zum Landeskommandanten gewählt worden war. Er bleibt dann wie bisher Kommandant des Feuerwehrabschnitts (AFK) Tennengau zwei (Kuchl, Golling, Scheffau, Abtenau, Rußbach, Annaberg-Lungötz).

"Bei der Wahl hätte es für mich kein schlechtes Ergebnis geben können, beide sind bestens ausgebildet, haben beste Voraussetzungen", sagt Trinker diplomatisch. "Wenn man sich das knappe Ergebnis anschaut, haben das auch die anderen Kommandaten so gesehen." Wahlberechtigt sind bei dieser Wahl die 13 Tennengauer Ortskommandanten, die drei Abschnittskommandanten und der Chef der Betriebsfeuerwehr Austrocel.

Konkurrenz als "Luxusproblem"

"Ich sehe meine Aufgabe darin, die Bedürfnisse der Ortsfeuerwehren im Landesfeuerwehrverband abzubilden, und die Grundlagen zu schaffen, damit sie ordentlich arbeiten können", sagt Kronreif im TN-Gespräch. Dass es überhaupt zwei Kandidaten für die Stelle gab, sei eigentlich ein Luxusproblem: "Es gibt viele Bezirke wo das nicht mehr so leicht ist, manche finden überhaupt keinen."

Der 54-Jährige ist seit seinem 15. Lebensjahr Feuerwehrmann "mit Leib und Seele", wie er selbst sagt, und hat sich seitdem bis zu seiner jetzigen Position hochgearbeitet. Schon bisher war er Günter Trinkers Stellvertreter im Bezirkskommando, von 2006 bis 2016 fungierte er als Abtenauer Ortsfeuerwehrkommandant, 2012 wurde er zum Abschnittskommandanten gewählt.

Bei internationalen Katastropheneinsätzen und als Flughelfer aktiv

Er ist auch bei internationalen Katastropheneinsätzen aktiv, im heurigen April war er als Kommandant einer österreichischen "Abordnung" bei einer großen internationalen Waldbrandübung in Kroatien im Einsatz. Zudem arbeitet er seit Jahre im Flughelferwesen in der Feuerwehr mit: "Da sind wir im Tennengau inzwischen Vorbild für die anderen Bezirke."

Das geht fast Hand in Hand mit seinem Brotberuf als stellvertretender Kommandant der Luftraumüberwachung in der Schwarzenbergkaserne - eine gute Kombination, betont er: "Man lernt effektiv zu führen, das kommt einem im Katastrophenfall sehr zugute, es hilft einem, ohne große Emotionen Dinge zu erledigen."

"Einer allein ist bei der Feuerwehr nichts"

Denkwürdige Momente haben sich in fast 40 jahren bei der Feuerwehr natürlich einige angesammelt. Was aktive Einsätze angeht, betont Kronreif aber: "Es häuft sich und es wird immer extremer, wir sind da schon mit erheblichen Gefahren und Problemen konfroniert. So einen Brückeneinsturz in Rußbach hätte ich ehrlich gesagt nie für möglich gehalten." Das Wesentliche bei der Feuerwehr seien für ihn aber nicht die Einsätze, sondern die Kameradschaft: "Man macht mit seinen Freunden und Kameraden so viel mit im Laufe eines Feuerwehrlebens, das schweißt sehr zusammen. Das ist glaube ich das Wertvolle daran, deswegen tun auch so viele mit", meint Kronreif und betont: "Einer allein ist bei der Feuerwehr nichts, es ist die Gemeinschaft, die etwas bewegen kann."