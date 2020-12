KTM gewährt Einblick in den Motorradsport in einer Sonderschau

Ausgerechnet im schwierigen Jahr 2020 gelang KTM in der MotoGP-WM mit drei Siegen der Durchbruch. In der KTM Motohall in Mattighofen dokumentiert eine Sonderschau den Weg zum Erfolg.

SN/sw/fink René Esterbauer, Geschäftsführer der KTM Motohall, in der „World of Racing“, wo für die Fans die junge MotoGP-Geschichte des Unternehmens in den Mittelpunkt gerückt wird.