Kuchl: 110 Einsatzkräfte bei Edelgas-Austritt ausgerückt

Einen Großeinsatz hat ein technischer Defekt an einem Güterzug an der Westbahnstrecke bei Kuchl ausgelöst. 110 Personen rückten aus. Was vorher niemand wusste: Beim ausgetretenen Gas handelte es sich um Argon, einem harmlosen Edelgas.

SN/freiwillige feuerwehr kuchl Heikle Situation – die Feuerwehr erkundet die Lage.