Kuchl: Bauer fuhr mit Traktor auf Spaziergänger und seine Hunde zu

Zu brenzligen Szenen ist es am Donnerstagnachmittag im Gemeindegebiet von Kuchl gekommen: Ein Landwirt war offenbar absichtlich mit seinem Traktor auf einen Mann und zwei Hunde zugefahren.

Laut Polizeibericht war am Nachmittag ein 48-jähriger Einheimischer mit seinen zwei Hunden in Kuchl unterwegs. Die Vierbeiner waren jedoch nicht angeleint, was möglicherweise einem 73-jährigen Landwirt mehr als missfiel.

Der Bauer drängte mit seinem Traktor (an dem ein Jauchefass angehängt war) den Spaziergänger vom Weg ab, der 48-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen am linken Oberarm.

"In weiterer Folge habe der Landwirt mit seinem Traktor die beiden Hunde zweimalig direkt angesteuert, wobei diese jedoch nicht verletzt wurden. Die zuständige Staatsanwaltschaft verfügte Anzeige auf freiem Fuß," meldete die Polizei.

