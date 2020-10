Kuchl: Drogenlenker machte mit aggressiver Fahrweise auf sich aufmerksam

Der 20-Jährige war mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Tauernautobahn unterwegs.

Am Sonntagabend wurde ein Streifenwagen in Anif durch die aggressive Fahrweise auf den Lenker eines Pkw aufmerksam. Dieser fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit an dem Blaulichtfahrzeug auf der A10 in Fahrtrichtung Villach vorbei und beschleunigte anschließend den Pkw auf 145 km/h, obwohl zu diesem Zeitpunkt 100km/h IG-L geschalten war. Es wurde daher die Nachfahrt aufgenommen und dabei weiterhin die aggressive Fahrweise des Fahrzeuglenkers beobachtet.

Bei der Kontrollstelle Kuchl erfolgte schließlich eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Dabei fielen den Beamten die großen Pupillen des Lenkers auf, welche eine verzögerte Reaktion aufwiesen. Daraufhin wurde mit dem Lenker, einem 20-jährigen kroatischen Staatsangehörigern, ein Alkoholvortest durchgeführt, der mit 0,00 mg/l negativ ausfiel. Daher wurde noch ein Drogenspeicheltest vorgenommen, der positiv auf Cannabis und Kokain ausfiel. Es erfolgte daher die amtsärztlichen Untersuchung auf einer Polizeidienststelle. Die Untersuchung ergab in weiterer Folge die Fahruntauglichkeit des Lenkers. Der Führerschein konnte vor Ort nicht abgenommen werden, da dieser nicht mitgeführt wurde. Das berichtet die Polizei.

Quelle: SN