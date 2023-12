Kuchl freut sich auf seinen neuen Eislaufplatz

"„Früher ist man am Bürgerausee eisgelaufen.“"

Für 20.000 Euro hat die Gemeinde nun die 450 m22 große Eisfläche und die 30 x 15 Meter großen Banden kaufen können ("neu würde so etwas 160.000 Euro kosten", sagt Kohlreiter), dazu kommen noch die Container, die Eismaschine, Zubehör und die Schuhe für den Verleih. Der Tourismusverband Kuchl plant für den heurigen Winter mindestens 70 bis 80 Betriebstage.

Seit nunmehr fast 15 Jahren überlegt die Gemeinde, einen Eislaufplatz zu errichten, dies scheiterte jedoch immer wieder an verschiedenen Faktoren. "Früher sind die Kuchlerinnen und Kuchler am Bürgerausee eisgelaufen. Der friert aber nicht mehr so fest zu", erzählt Kohlreiter.