Kuchl: Nach Kollision mit Reh ging Auto in Flammen auf

Das Auto eines 54-jährigen Slowenen fing Feuer, nachdem es mit einem Reh zusammengestoßen war.

Ein 54-jähriger Autofahrer aus Slowenien kollidierte am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der Tauernautobahn bei Kuchl mit einem Reg. Das Auto fing unmittelbar nach dem Zusammenstoß Feuer. Der Lenker schaffte es noch, seinen Pkw in die Ausfahrt einer Betriebsumkehr zu lenken. Dort brannte der Pkw komplett aus. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Quelle: SN