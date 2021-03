Kuchl: Pkw-Lenker wurde auf Tauernautobahn im Stau zum Geisterfahrer

Ein Lkw-Fahrer blockierte mit seinem Fahrzeug geistesgegenwärtig die Fahrbahn.

Ein Autolenker ist am Freitagabend auf der Tauernautobahn (A10) in einem verkehrs- und witterungsbedingten Stau zum Geisterfahrer geworden. Er fuhr bei der Kontrollstelle Kuchl ab und fuhr auf der Richtungsfahrbahn Villach entgegen der Fahrtrichtung zurück nach Salzburg. Ein Lkw-Lenker reagierte geistesgegenwärtig, blockierte mit seinem Schwerfahrzeug die Fahrbahn und hinderte den Geisterfahrer an der Weiterfahrt.

Nach Eintreffen der Autobahnpolizei versperrte der Fahrzeuglenker laut Landespolizei Salzburg seinen Pkw zunächst und musste erst überredet werden, die Türen aufzusperren. Der 36-jährige Lenker habe einen verwirrten Eindruck gemacht und schien desorientiert. Ein Alko- sowie ein Drogentest verliefen negativ. Im Zuge einer klinischen Untersuchung durch den Amtsarzt stellte sich ein Zuckerschock (Unterzucker) heraus.

Der Mann wird wegen fahrlässiger Gemeingefährdung und mehrerer Verkehrsdelikte angezeigt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.