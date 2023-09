Kuchl: Unfall-Lenkerin hatte offenbar Schlaganfall

Die Lenkerin fuhr einem Pkw auf und touchierte drei Autos. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Eine Autolenkerin erlitt am Freitag vermutlich einen Schlaganfall und fuhr dabei einem Fahrzeug an einer roten Ampel in Kuchl auf. Laut den Informationen der Polizei Salzburg wurde dieses dadurch auf einen davorstehenden Transporter geschoben. Danach scherte die 76-Jährige nach links auf die Gegenfahrbahn aus und touchierte drei in der Kolonne stehende Fahrzeuge, die stark beschädigt wurden. Sie und zwei weitere Lenkerinnen wurden bei dem Unfall verletzt. Die 76-Jährige und eine der beiden anderen Verletzten wurden in das Uniklinikum Salzburg gebracht.