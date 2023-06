Kuchler Bürgermeister warnt vor Staus ab Herbst: "Wir haben die Sache nicht im Griff"

Nach dem Stau ist vor dem Stau: Im Herbst startet auf der A10 die Sanierung der Tunnel. Der Kuchler Ortschef ruft bereits jetzt alle auf, Verkehr zu vermeiden.

Am Pfingstsamstag ging nichts mehr. Auf der Tauernautobahn reichte der Stau vom Ofenauertunnel bis zum Knoten Salzburg. In Hallein, Kuchl und Golling war die Bundesstraße verstopft. Haben die Abfahrtssperren nicht funktioniert? "Jein", lautet der Tenor. Ab einem bestimmten Verkehrsaufkommen sei man machtlos, sagen Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP), die betroffenen Bürgermeister und der Leiter des Sicherheitsdienstes, Kurt Pokorny, der für die Kontrolle der Abfahrtssperren zuständig ist. Obschon es auch Fehler gegeben habe: "In Kuchl wurde zu spät mit den Kontrollen begonnen, ...