Kuchler Farbenpionier an neuem Standort

Mit 350 Quadratmeter Verkaufsfläche präsentiert sich Rettenbacher Farben in Kuchl ab sofort an einem neuen Standort - wenn auch nur einen Katzensprung vom alten entfernt.

Alles neu macht der Mai - das trifft in diesem Jahr auch auf das Kuchler Familienunternehmen Rettenbacher Farben zu. Nach rund einem Jahr Bauzeit konnte das Familienunternehmen mit rund 20 Mitarbeitern vergangene Woche in seine neuen Räumlichkeiten an der Adresse Markt 166a einziehen. Den Kunden wird auf einer Verkaufsfläche von rund 350 Quadratmetern ein umfangreicher Einblick in die Welt der Stoffe, Böden und Farben geboten.

Wie in vielen anderen Bereichen auch, geht der Trend bei Farben und Lacken in Richtung ökologisch und nachhaltig, weiß Geschäftsführerin Beate Seidl: "Das wird zwar zum Teil von der EU vorgegeben, wird aber auch von den Kunden immer stärker nachgefragt. Das geht so weit, dass manche Lacke wie die Milch ein Ablaufdatum haben."

Ein weiterer Trend der vergangenen Jahre, dem Rettenbacher Farben am neuen Standort Rechnung trägt, sind Bodenbeschichtungen mit Epoxidharz. "Der Vorteil dabei ist die hohe Dichte und Widerstandsfähigkeit. Man hat auf der gesamten Fläche einen Belag ohne feuchtigkeitsanfällige Fugen", sagt Seidl, die das Epoxidharz aus diesem Grund auch privat in ihrer Garage aufgetragen hat.

In erster Linie sei das Material aber in Industriehallen und Werkstätten gefragt. Mit Geschäftskunden macht Rettenbacher Farben auch rund 70 Prozent seines Umsatzes.

Das 1972 von Beate Seidls Vater Josef Rettenbacher gegründete Unternehmen hat im neuen Gebäudeensemble, das derzeit von der Salzburg Wohnbau auf dem Grundstück des alten Gemeindeamtes in Kuchl errichtet wird, insgesamt eine Fläche von 550 Quadratmetern² bezogen.

"Damit bietet der neue Firmenstandort auch genügend Platz für Büros, Lager- und Sanitärräume", sagt Seidl. Großzügiger gestaltet wurde am neuen Standort aber auch die beliebte Bastelabteilung, dazu kommt eine Auswahl an Wohnaccessoires und Kerzen. Die 2001 eröffnete Werkstätte bliebt im Kuchler Gewerbegebiet Brennhoflehen.

Das Thema Fachkräftemangel ist auch an Rettenbacher Farben nicht spurlos vorübergegangen. "Wir sind immer auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern", sagt Seidl, die das Geschäft gemeinsam mit ihrem Gatten Andreas im Jahr 2011 von ihrem Vater übernommen hat.

Gesucht werden dabei hauptsächlich Maler und Bodenleger, in diesem Doppelberuf werden im Unternehmen auch immer wieder Lehrlinge ausgebildet. Auch im Verkauf sind immer wieder Stellen frei. Generell sei es zuletzt schwieriger geworden, Ganztagskräfte zu finden, betont Seidl.