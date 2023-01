Nach der Corona-Zwangspause ist der Fasching wieder zurück

Der Fasching nimmt auch in Salzburg Fahrt auf: Ein Höhepunkt war am Samstag das Gschnas der Kuchler Faschingsgilde Naracucula im Römischen Keller: "Semmei, Semmei" hieß es nach zweijähriger Corona-Pause wieder. Die Liveband Start-Up sorgten für heiße Rhythmen, kreative Kostüme für buntes Faschingsflair. Schon kommenden Samstag geht es in Kuchl faschingsmäßig weiter - dann steht der große Tennengauer Nachtumzug auf dem Programm.

Gefeiert wurde am Wochenende nicht nur in Kuchl. So waren etwa in Hallein in ...