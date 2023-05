Bilder vom Einsatz der Feuerwehr in Kuchl.

Am Samstagabend um 22.32 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kuchl (Markt und LZ Jadorf) wegen einem Heckenbrand alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Hecke laut Meldung der Feuerwehr in Vollbrand und die Flammen schlugen bereits auf die nebenstehende Holzhütte über, in der Brennholz gelagert war.

Nach rund zwei Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden. Im Einsatz waren acht Atemschutztrupps.

Verletzt wurde niemand.