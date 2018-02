Kuchler Heizelemente-Hersteller Watlow stark gewachsen

Der im Brennhoflehen in Kuchl ansässige Heizelemente-Hersteller Watlow wurde vom US-Mutterkonzern zur Europa-Zentrale aufgewertet. Das Personal vervierfachte sich innerhalb von nur zwei Jahren.

Der Sprung sei "fast überraschend" gekommen, gibt Martin Wallinger zu. Der Abtenauer ist Geschäftsführer der Europa-Zentrale des US-Konzerns Watlow in Kuchl. Noch vor wenigen Jahren war am Standort Brennhoflehen nur ein kleines Entwicklerteam tätig. Heute arbeiten dort 20 Mitarbeiter an der Entwicklung und Fertigung von Heizelementen, Reglern und Sensoren für verschiedenste Bereiche wie die Halbleiterindustrie, Medizintechnik oder die Abgasreinigung bei Diesel-Lkws. "Als Europa-Zentrale haben wir auch Bereiche wie Marketing, Finanz, Kundenbetreuung, IT und Personalentwicklung über", sagt Wallinger.

"Es ist schwierig, qualifizierte Leute zu finden." Martin Wallinger, GF Watlow

Dabei werde es immer schwieriger, qualifiziertes Personal zu finden. Am Standort Kuchl sucht das Unternehmen derzeit vor allem Techniker für den Bereich Produktentwicklung: Elektrotechniker, Ingenieure, Absolventen der Materialwissenschaften. Bisher konnte der Personalbedarf fast ausschließlich mit Leuten aus der Region abgedeckt werden. "Bis auf drei sind alle aus dem Tennengau", sagt Marketingleiter Johann Lainer.

Am Standort Kuchl wird derzeit nicht gerüttelt. Immerhin hat man sich bei der Suche nach einem geeigneten Europa-Hauptsitz gegen Konkurrenten in den verschiedensten europäischen Ländern durchgesetzt. "Das lag einerseits an der Arbeit, die am Standort etwa mit der Entwicklung unseres Fluent-Heizers geleistet wurde, aber auch an Dingen wie Know-how und Lebensqualität", sagt Martin Wallinger, der seit 2007 bei Watlow tätig ist.

Von der Garage zum US-Konzern

Drei Jahre davor hatte der US-Konzern Watlow dem Scheffauer Unternehmer Elias Russegger einen Teil seines Unternehmens RSG samt Mitarbeitern, Patenten und Maschinen abgekauft. Daraus entstand der Kuchler Ableger des Heizelemente-Produzenten mit weltweit 2700 Mitarbeitern. Dass der US-Konzern auf den Tennengauer Kleinbetrieb aufmerksam wurde, sei keine Überraschung gewesen. "Die Anzahl der Technologieführer am Markt ist überschaubar. Wenn innovative Patente wie unsere Schichtheizer angemeldet werden, kriegt man das mit", sagt Wallinger, der schon dabei war, als Russegger Anfang der 2000er sein Unternehmen in einer Garage in Scheffau gründete. "Von der Garage zum US-Konzern, das ist schon eine schöne Geschichte."