Kuchler "Irin" mit viertem Krimi im Gepäck

Um aus ihrem neuesten Krimi zu lesen, kommt sie im Herbst nach Salzburg, unter anderem am 12. Oktober auf die Burg Golling (19 Uhr), am 14. Oktober in "Die Wasnerin", Bad Aussee (19 Uhr) und am 9. November beim Krimifest ins Literaturhaus Salzburg. "Unfollow Stella" beschäftigt sich mit den Abgründen auf Social Media und jenen Menschen, die das Schlimmste aus dem Netz filtern, bevor es normale Konsumenten sehen können - Content-Moderatorinnen und -Moderatoren. Dunne, die in den frühen 2000er-Jahren selbst fünf Jahre lang bei Google gearbeitet hat, kennt bis heute Leute aus der Szene. Sie lässt Autobiografisches einfließen, wobei sie gesteht, dass Verschwiegenheitsklauseln die Recherche erschwerten. Deshalb lehnt sie sich an Ausführungen eines Content-Moderators an, der seine Geschichte bereits öffentlich gemacht hat und in Irland aktuell seinen ehemaligen Arbeitgeber verklagt, weil er bis heute unter posttraumatischen Störungen leidet.

Zu Beginn des vierten Krimis steht das Leben der Hauptfigur Patsy Logan still. Sie sucht nach dem Knopf für ihren Neustart. Und bald auch nach einer Vermissten. Die österreichische Ex-Journalistin Stella Schatz, die wie die Autorin in Dublin lebt, ist verschwunden. Patsy beginnt, die letzten Tage vor ihrem Verschwinden nachzuzeichnen, und taucht immer tiefer in Stellas Doppelleben auf der Schattenseite der sozialen Medien ein.