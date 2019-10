Nur eine Woche nach dem erfolgreichen Einsatz beim Boulderjam Salzburg mit sieben Klassensiegen ging die Siegesserie der Kuchler Alpenvereinskletterer bei der Landesmeisterschaft weiter.

Mit insgesamt 14 Athleten trat der ÖAV Kuchl bei der Landesmeisterschaft "LEAD" in Straßwalchen an. In je zwei Qualifikationsrunden konnten sich die Schützlinge des ÖAV Kuchl im Alter von sechs bis 18 in Szene setzen. Gleich zwölf Athleten qualifizierten sich ...