Kuchler Unternehmen beliefert Tesla

Die Watlow Plasmatech GmbH beliefert den E-Auto-Pionier mit über 2000 Durchlauferhitzern.

Kuchl. Im Kuchler Brennhoflehen entwickelt und fertigt der Heizelemente-Hersteller Watlow seinen elektrischen Durchlauferhitzer "Fluent". Der ist durch eine spezielle Beschichtungstechnologie 90 Prozent leichter und kleiner als herkömmlich gewickelte Heizleiterdrähte, wie man sie von Waschmaschinen oder Geschirrspülern kennt.

Jetzt wird dieser Durchlauferhitzer auch bei Tesla eingesetzt, dem bekannten US-Produzenten von Elektroautos und Energieprodukten. "Tesla suchte nach einem speziellen Heizelement für seine E-Ladestationen, um die Ladevorrichtung auf einer konstanten Temperatur zu halten. Die technischen Spezifikationen von Tesla sind eine Herausforderung, dabei kam man auf Watlow," erklärt Martin Wallinger, Technischer Geschäftsführer von Watlow Plasmatech.

Nach 60 Prototypen kam der Großauftrag

Tesla bestellte zuerst 60 Prototypen und gab vor Kurzem den Auftrag über 2000 Durchlauferhitzer, die in Kuchl beschichtet und in die USA geliefert werden. Damit wird ein ganzes Netz an E-Ladestationen von Tesla in USA und Kanada errichtet. "Das Gesamtpaket aus unserem Service und einem Produkt, das den speziellen Anforderungen von Tesla gerecht wird, hat den Kunden überzeugt", sagt Johann Lainer, der für das Marketing in Europa zuständig ist.

Der Mutterkonzern des Kuchler Unternehmens ist der weltweit größte Anbieter von kompletten thermischen Systemen für die Halbleiterindustrie, Medizin- und Analysetechnik, Energietechnik, Diesel-Anwendungen und Großküchentechnik. Das Hauptquartier des global agierenden Unternehmens Watlow befindet sich in St. Louis in den USA. In Kuchl befindet sich ein Forschungs- und Entwicklungscenter, die Europazentrale und die Fertigung des Fluent-Durchlauferhitzers, der auch vor Ort entwickelt wird und bereits mit diversen Preisen ausgezeichnet wurde.

20 Mitarbeiter am Standort Brennhoflehen

Noch vor wenigen Jahren war am Standort Brennhoflehen nur ein kleines Entwicklerteam tätig. Heute arbeiten dort 20 Mitarbeiter an der Entwicklung und Fertigung von Heizelementen, Reglern und Sensoren für verschiedenste Bereiche wie die Halbleiterindustrie, Medizintechnik oder die Abgasreinigung bei Diesel-Lkws. Die Zielrichtung ist für Martin Wallinger klar: "Weiter wachsen."