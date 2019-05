Kuchler Volksschüler singen am liebsten die Poxrucker Sisters

Mit dem Projekt "Singendes Klassenzimmer" wollen Forum Salzburger Volkskultur, Chorverband und andere Institutionen das Singen in Volksschulen vorantreiben. In Kuchl funktioniert das bereits.

Es ist nicht so, dass in der Volksschule Kuchl vor der Ernennung der 4a zum "Singenden Klassenzimmer" nicht gesungen worden wäre. Ganz im Gegenteil, betont Direktorin Maria Siller: "Wir haben seit vielen Jahren einen Musikschwerpunkt. Alle Kinder, die den Schwerpunkt besuchen, singen in einem unserer drei Chöre."

Seit vergangenem Herbst ist das Musikangebot an der Schule um eine weitere Facette reicher. Lehrerin Maria Sandtner hat ihre 4a für das Projekt "Singendes Klassenzimmer" angemeldet, das vom Forum Salzburger Volkskultur, dem Chorverband, dem Musikum, dem Land Salzburg und mehreren Sponsoren getragen wird. Singen wird damit zum festen Bestandteil des täglichen Unterrichts - auch wenn es nur zum Wachwerden in der Früh oder eine Viertelstunde zur Auflockerung zwischendurch ist. "Ich habe uns angemeldet, weil ich ohnehin sehr gerne singe. Wir schauen darauf, dass wir möglichst jeden Tag dazu kommen", sagt Sandtner.

Am 3. Juni wird der Klasse beim Singfest auf der Burg Hohenwerfen das Zertifikat "Singendes Klassenzimmer" verliehen. Dabei wird natürlich auch gesungen. Dass die Hälfte der Klasse nebenbei auch noch ein Instrument lernt, kommt da nur gelegen. Ganz hoch im Kurs bei den jungen Sängerinnen und Sängern stehen derzeit die aus Oberösterreich stammenden "Poxrucker Sisters". Deren Lied "Woikn" hat die Klasse - mit den Solistinnen Lena am Gesang und Melanie an der Gitarre - für das bevorstehende Musiktheater "Sound of Kuchl" einstudiert, das am 26. und 27. Juni (19 Uhr) in der Turnhalle der Volksschule Kuchl von den Schülern aller vierten Klassen aufgeführt wird. Aber auch das von der PH-Professorin Michaela Vidmar eigens fürs das Projekt "Singende Klassenzimmer" komponierte Stück mit gleichem Namen intonieren die Mädchen und Buben voller Inbrunst.

Sorgen bereitet Maria Sandtner und Direktorin Maria Siller, dass der musikalische Schwerpunkt der Schule dem Sparstift zum Opfer fallen könnte. "Man hat vor, die diese Stunden zu streichen", sagt Siller. Derzeit besuchen die Teilnehmer des Schwerpunkts eine Stunde Chorgesang und eine Stunde musikalisches Gestalten pro Woche. "Das ist für die Kinder irrsinnig wertvoll. Es wäre ewig schade, wenn sich das aufhört."

Neben der Volksschule Kuchl sind im Tennengau die VS St. Jakob am Thurn sowie Rif-Rehhof und Hallein-Burgfried beim Projekt "Singendes Klassenzimmer" mit dabei.