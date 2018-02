Kuchlerin ist U17-Meisterin im Biathlon

Lea Rothschopf vom SC Kuchl holte bei den Österreichischen Biathlon-Meisterschaften die U17-Goldmedaille.

Es ist ein Erfolg, der so nicht unbedingt erwartet werden konnte. Immerhin hat sich die 16-jährige Kuchlerin zusammen mit ihrer Familie bewusst gegen einen der großen Ausbildungs-Stützpunkte wie Stams oder Schladming entschieden.

Auf so manche Annehmlichkeit wie schulfrei bis März oder Spezialtrainer und -trainings muss sie deshalb verzichten. "Dafür läuft es vielleicht mit etwas weniger Druck ab", sagt Rothschopf, die im Landesverband trainiert, nebenbei aber das Sport-BORG in Salzburg besucht.

Neben der Schule sei es mittlerweile zwar manchmal stressig, aber bisher gut vereinbar. Das Trainingsprogramm der 16-Jährigen ist umfangreich: Sechs Tage in der Woche wird Ausdauer und Kraft trainiert, mindestens einmal pro Wochenende geht es nach Hochfilzen, wo die entsprechende Infrastruktur vorhanden ist.

Im Sommer wird gelaufen, auf den Berg gegangen oder Ski gerollert. "Da bin ich bei uns in der Gegend auf den Straßen unterwegs, das funktioniert gut." Zielübungen, ohne Munition wohlgemerkt, macht sie auch zuhause, mit einer Art Zielscheibe auf dem Kasten.

Zum Langlaufen kam sie über ihren Vater Wolfgang, der sie auch heute oft zu Wettkämpfen begleitet. "Als ich sieben oder acht Jahre alt war, hat mich der Verein dann gefragt, ob ich mir nicht auch einmal Biathlon anschauen möchte. Dabei bin ich geblieben", so Rothschopf.

Der Zusammenhalt im Verein ist ihr wichtig. Im TN-Gespräch erinnert sie deshalb an weitere vielversprechende Talente - als Beispiele seien hier nur Andreas Gruber und Veronika Hasenöhrl genannt, die bei den Österreichischen Meisterschaften einen 7. und einen 5. Rang holten, an Antonia Roider, oder an Kristina Sulzbacher und Annabella Weng , die für die SU Abtenau Rang 3 und 4 holten.

Besonders froh ist Rothschopf über die Arbeit von Walter und Marianne Baumann, die den SC Kuchl über Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt haben. "Sie haben den Nachwuchs stark unterstützt, haben mit uns trainiert und sind mit auf Trainingslager gefahren", erzählt Rothschopf.

Nächstes Ziel ist die Jugend-WM - sei es heuer oder erst im nächsten Jahr. "Auch der ÖSV-Kader ist natürlich ein Ziel", sagt Rotschopf, die derzeit im Austria Cup und im Alpen Cup mit Rennen in Deutschland, der Schweiz, Slowenien und Italien startet.