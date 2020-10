Kuchlerin war bei Ärzten nicht erwünscht

"Kuchler nehmen wir derzeit sowieso keine", bekam eine TN-Leserin zu hören - auf Befehl von "oben".

Der Ärger bei Frau K. (Name der Redaktion bekannt, Anm.) war auch einige Tage nach dem Vorfall noch groß. Gleich zwei Ärzte hatten der Kuchlerin vergangene Woche telefonisch einen Termin verweigert. Eine Ordination in der Stadt Salzburg habe sie mit dem Hinweis auf die Quarantäne für Kuchl zumindest höflich auf einen späteren Termin vertröstet. "Beim Anruf in einer Halleiner Praxis bekam ich aber sofort ,Kuchler nehmen wir derzeit sowieso nicht' zu hören", sagt Frau K. im TN-Gespräch. Daraufhin habe sie ...