Die Gegner der Stromleitung wehren sich gegen Zwangsverfahren. Sie haben einen prominenten Unterstützer: Matthias Walkner.

Gegner der von Elixhausen nach Kaprun geplanten 380-kV-Freileitung wehren sich gegen die "Enteignung" von Grundbesitzern. Sie meinen die Einräumung von Zwangsrechten in Fällen, in denen die Eigentümer nicht zustimmen. Erste Verhandlungen standen am Montag in der Bezirkshauptmannschaft Hallein auf dem ...