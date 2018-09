Die Feuerwehr Bischofshofen musste Donnerstagabend zum Brand eines Wohnhauses ausrücken. In der Küche hatte sich Öl entzündet, der Raum ging in Flammen auf.

Die Feuerwehrleute konnte den Brand rasch löschen. An der Küche entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Die Inhaberin hatte in einem Topf Öl erhitzt und dann kurzzeitig die Küche verlassen.

Die übrigen Bewohner des Wohnobjektes konnten nach dem Durchlüften des Gebäudes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Quelle: SN