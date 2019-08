Küchenbrand in St. Koloman - Frau konnte sich vor Rauchwolken retten

Dichte Rauchwolken haben in der Nacht auf Freitag eine 41-jährige Frau in ihrem Wohnhaus in St. Koloman aus dem Schlaf gerissen. In der Küche war Feuer ausgebrochen.

SN/ff st. koloman Stets einsatzbereit - Feuerwehrleute in St. Koloman bei einer Atemschutzübung am 12. Juni. Jetzt kam es zum Ernstfall.