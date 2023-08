Am frühen Sonntagmorgen geriet in einem Wohnhaus in Salzburg-Gnigl aus unbekannter Ursache die Küche in Brand. Das meldet die Polizei in einer Aussendung. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Das Haus wird gerade saniert und ist derzeit unbewohnt. Daher kamen keine Personen zu Schaden. Es ist laut Polizei nicht von Fremdverschulden auszugehen.