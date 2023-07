Küchenfenster aufgebrochen: Einbruch in Einfamilienhaus in Zell am See

Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

In der Zeit zwischen Mittwochvormittag (12.07.2023) und Donnerstagabend (13.07.2023) brachen Unbekannte ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses in Zell am See auf. Im Haus wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und zahlreiche Schubladen und Schränke geöffnet. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Weitere Erhebungen werden durchgeführt, berichtet die Polizei.